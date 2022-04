Autor do assassinato de Samuka foi condenado a mais de 25 de prisão

Share on Email

Alegretense foi condenado a mais de 25 anos pelo assassinato, de forma cruel e premeditada, do jovem Samuel Leão da Silva, à época com 24 anos. O júri foi acompanhado por familiares e amigos do réu, bem como por estudantes.

Na manhã de sexta-feira(29), foi realizado o nono julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Alegrete no ano de 2022.



A acusação afirmava que no dia 08 de julho de 2017, por volta das 6h30min, em frente ao Clube Hangar, na Rua Luis de Freitas, em Alegrete, Patrique Montes Doca, mediante golpes de faca no abdome, costas e rosto de Samuel Leão da Silva, teria causado as lesões que acarretaram a morte da vítima 28 dias após ser hospitalizado.



Conforme o Ministério Público, o réu, de forma premeditada, aguardou a vítima, conhecida como Samuka, sair do Clube Hangar e aproveitando-se que ele estava falando ao telefone, o agrediu com a faca, primeiramente, no tórax e, em seguida, perseguiu a vítima desferindo golpes na cabeça, costas, perna e no olho esquerdo.



O crime, segundo acusação, foi praticado por motivo torpe, decorrente do inconformismo pelo fato da vítima supostamente ter mantido relacionamento amoroso com a ex-companheira do réu, evidenciando-se, assim, o sentimento de posse.



Patrique praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto de inopino, mediante o uso de uma arma branca (faca), e desferiu os golpes na região do tórax, costas, cabeça, pernas e rosto da vítima, o qual se encontrava desarmado e falando ao telefone quando as agressões se iniciaram, dificultando-se, assim, qualquer reação defensiva.



Na sessão de julgamento, após a oitiva de testemunhas e realizado o interrogatório do réu, o Ministério Público apresentou filmagens do sistema de videomonitoramento que mostravam o crime de diversos ângulos.

O Conselho de Sentença, quando da votação, acolheu o pedido do Ministério Público condenando Patrique pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, razão que foi condenado a cumprir 25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Pelo Ministério Público atuou o Promotor de Justiça Luis Antônio Barbará Dias, pela defesa a Advogada Jo Ellen Silva da Luz, sendo a sessão presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba.

A consternação

O assassinato de Samuka consternou a cidade. Durante o período em que esteve hospitalizado, correntes de orações foram realizadas em frente à Santa Casa de Alegrete.

Samuel, era muito conhecido, tinha uma vasta lista de amigos que foram solidários à família à época.