Algumas lojas já aderem ao Black Friday em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Neste mês de novembro acontece o já conhecido Black Friday em que as lojas que aderem, oferecem produtos com bons descontos aos consumidores. Por exemplo, em uma loja de eletro um fogão de cinco bocas de 1.699 com a Black está por 1.399

Em Alegrete, ainda está tímido o evento que surgiu nos Estados Unidos, sendo que aqui lojas de eletrodomésticos, geralmente, são as que mais participam do Black Friday. E agora com a Copa, produtos como Tvs provalvemente entram nestas promoções mais próximos da data que é dia 25 de novembro.

Lojas vão aderir Blac Friday

Black Friday é um evento que promove uma série de descontos em produtos de diversas lojas do Brasil e do mundo. É uma tradição iniciada nos Estados Unidos, que marca o início do período de compras de fim de ano.

A Black Friday ocorre sempre na 4ª sexta-feira do mês de novembro e em 2022, será realizada no dia 26 de novembro. A data é definida a partir do feriado de Ação de Graças (Thanksgiving, em inglês).

O feriado norte-americano é tradicionalmente um momento de reunião familiar e o comércio aproveitou esse momento para alavancar as vendas e possibilitar a renovação de estoque.

Assim, o evento é destinado às pessoas que querem aproveitar a oportunidade dos descontos. Neste dia, é comum que haja os maiores descontos do ano, levando as pessoas a superlotar lojas, disputando os produtos e congestionando alguns sites de comércio online.