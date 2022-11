Vereador cria Projeto de Lei para isentar aposentados de IPTU

O pagamento de IPTU é um imposto que todos que têm imóveis na cidade devem pagar a cada início de ano.

O vereador Vagner Fan do MDB elaborou um projeto de Lei para que idosos não pagem este imposto. Ele se baseia no Estatuto do Idoso Lei Federal no 10.741/2003.

O vereador disse que precisa regulamentar o projeto, fazer alguns ajustes, mas informa que já existe esse direito para a categoria, o que considera justo, já que muitos ganham apenas um salário mínino de aposentadoria. Esse provento serve para alimentação, medicação e outros gastos domésticos.