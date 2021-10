Alimentos industrializados: veja os componentes químicos para deixá-los atrativos

Dessa forma, é necessário ir às compras. Nos mercados grandes, é possível ver prateleiras repletas de uma imensa variedade de alimentos, os quais, muitas vezes, permanecem ali por semanas ou até meses sem perder sua qualidade e sem estragar.

É interessante pensar como os nossos antepassados, que eram obrigados a caçar e a pescar para conseguir alimentos, viviam. Sem dúvidas, eles encontravam muitas dificuldades para obter suprimentos. Além disso, não dispunham das alternativas que temos, hoje em dia, para manter os alimentos em bom estado.

Mas voltando aos supermercados, no que se refere aos alimentos industrializados, podemos notar que muitos apresentam cores bem vivas. Na maioria das vezes, esse destaque é proveniente de substâncias que tem por objetivo chamar a atenção do cliente. Também, determinadas substâncias tem o papel de conservar e dar sabor aos alimentos. Na sequência, apresentamos algumas delas.

Vamos começar trazendo aquela que tem a função de impedir a proliferação de micróbios, coibindo a oxidação, o acidulante. Além disso, ela é responsável por intensificar o gosto ácido (azedo) de alimentos e bebidas. O antioxidante, por sua vez, é usado em produtos gordurosos, impedindo a oxidação – processo químico que resulta na perda de elétrons, o que pode prejudicar a qualidade dos alimentos. Assim, essa substância consegue proteger as células sadias do organismo contra a ação oxidante dos radicais livres.

Para evitar que certos produtos fiquem úmidos, é usado o antiumectante. Muito utilizado no sal, ele é capaz de diminuir as características higroscópicas dos alimentos, isto é, impede que os alimentos secos fiquem umedecidos. Já os conservantes atrasam a produção de micróbios e conservam o produto para que esse demore a estragar.

Em relação ao destaque exterior do alimento, o que realmente deixa ele atrativo para os olhos do consumidor, é o uso de corantes. Essas substâncias provocam alterações visuais no produto, ou seja, dá cor aos alimentos e os deixam mais bonitos para os clientes. Também, é possível perceber que muitos produtos possuem em sua composição: edulcorante, adoçantes artificiais; espessantes, que dão consistência aos alimentos; e estabilizantes cujo objetivo é impedir a mudança de características e consistência do produto.

