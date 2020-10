Aline Costitti precisa do voto popular no Festival EnCantar

Compartilhe















A cantora Aline Costitti está na disputa no Festival enCantar. Até a próxima segunda-feira (12), quando se encerra o prazo para votação popular nesta primeira fase, ela vai precisar do apoio dos fãs.

Com a música “Vai Doer”, em parceria com Eddie Moraes, ela teve seu vídeo selecionada e avançou de fase. O idealizador Otelio Drebes, lançou o festival online para apoiar artistas do Rio Grande do Sul.

Aos 86 anos, o empresário Otelio Drebes está à frente de uma iniciativa para levar alegria aos gaúchos. O Festival EnCantar, que acontecerá totalmente on-line terá prêmios em dinheiro.

O concurso de voto popular é aberto a músicos e cantores amadores de qualquer estilo musical que morem no Rio Grande do Sul, divididos em duas categorias: Adulto e Kids (até 16 anos em 2020).

A escolha agora é por voto popular, e todos os classificados seguem para a fase 2. Os 30 vídeos mais votados de cada categoria (60, no total) receberão R$ 300,00 cada, passando para a terceira fase – na qual serão eleitos os três finalistas de cada categoria, a serem anunciados nas redes sociais de Otelio Drebes.

Os primeiros, segundos e terceiros lugares das categorias Adultos e Kids serão definidos de acordo com o número de votos e anunciados na grande final que Otelio Drebes, palestrante e fundador das Lojas Lebes, apresentará ao vivo, na sua página do Facebook, no dia 22 de novembro.

Os prêmios serão, respectivamente, de R$ 6 mil, R$ 3 mil e R$ 1.500,00. E todos levam cestas básicas para serem entregues à instituição filantrópica que indicarem no momento da inscrição.

Idealizador e realizador do festival, Drebes adora música e vem investindo em iniciativas e campanhas sociais desde 2018. O primeiro deles foi o Prêmio Fala, Professor!, que teve duas edições (2018 e 2019), destinado aos docentes da rede pública municipal do Rio Grande do Sul. Para ajudar as famílias dos trabalhadores atingidos pela pandemia, o empresário ainda criou a Campanha Camisa 10_Um Golaço de Solidariedade. Contando com a parceria do Lions Clube, a iniciativa distribuiu mais de 100 mil quilos de alimentos pelo Estado.

Aline ficou sabendo que havia sido selecionada, dois dias depois da divulgação do resultado. Agora ela está correndo atrás em busca do voto popular.

Clique no link e vote a vontade para colocar a representante de Alegrete na outra fase do festival EnCantar.

“Pode votar quantas vezes quiser. Pode ficar votando, votando votando porque ele aceita quantas vezes quiser vota”, sugere a cantora.

Aline indicou para contemplar uma instituição de Alegrete, um asilo, para destinar as cestas básicas.

Júlio César dos Santos