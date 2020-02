Altruísmo que inspira um amparo carregado de compaixão

O olhar atento de uma alegretense flagrou uma cena genuína que sempre merece ser reproduzida em forma de texto para que possa contagiar ainda mais pessoas com essa sensibilidade, empatia e amor ao próximo.

Na manhã de segunda-feira(10), Ananda Bitercourt fez o registro de um funcionário da empresa BR Parking, estacionamento rotativo, auxiliando um idoso a atravessar a rua, na General Samapio, Centro. Para muitos, pode ser algo simples, comum, mas isso denota a grandiosidade, fraternidade e compaixão.

“Eu resolvi registrar porque achei muito nobre da parte do funcionário do estacionamento rotativo parar o trabalho dele para ajudar o senhor a atravessar a rua e chegar até o calçadão. Hoje em dia, esse que deveria ser um comportamento frequente, é tão raro que nos emociona quando presenciamos. Eu resolvi compartilhar no Facebook a foto, porque sigo no Instagram uma página chamada “Razões para acreditar” e com frequência me emociono muito com os relatos e as imagens, que de certa forma nos inspiram a vermos os outros com mais compaixão. Esse é o intuito, que os meus amigos do Face possam ajudar o próximo da forma que puderem, mesmo que seja de uma forma tão simples como o do registro.”- disse Ananda.

Ao ser abordado e questionado pelo gesto, de forma muito humilde, Petherson Rodhes, que trabalha há um ano no estacionamento rotativo, disse apenas que sempre que é possível está auxiliando as pessoas. A ação não é pensando em ter algum benefício é pelos ensinamentos que tráz de berço, pela sua forma de pensar e agir independente do reconhecimento. Mas se sentiu muito feliz em saber que o gesto foi inspirador e agradeceu a todas as mensagens de carinho que recebeu. “Sei que Deus está sempre conosco, eu sou recompensado por ele” – comentou.

Flaviane Antolini Favero