Aluna e professoras do Tancredo participam da Feira de Ciência Jovem em Recife

Feira de Ciência Jovem em Pernambuco

Elas são únicas de Alegrete a participar desta Feira. As jovens tiveram o trabalho transtorno alimentares em escolares, classificado na Fecipampa- feira de ciências da Unipampa aqui em Alegrete.

A aluna Maria Eduarda Nicola está apresentando o trabalho com as professoras Tielen do Amaral (orientadora) e Claudia Regina Cardona vice- diretora do Tancredo Neves.

A outra estudante, Daniela Almeida, que participou do trabalho que pesquisou sobre transtornos alimentares entre estudantes do Tancredo Neves não foi a Recife.

A feira a nível nacional tem a participação de estudantes dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Ceará, Tocantis, Acre, Bahia Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

De fora do Brasil, a Feira de Ciência Jovem tem a participação de trabalhos do México, Argentina, Porto Rico.

Maria Eduarda com a bandeira do Rio Grande do Sul

O diretor do Tancredo Neves, Assis Ribas, diz que é um orgulho estar neste evento nacional de ciência, representado por uma aluna e professores do Educandário.