Atleta alegretense, com nome de craque argentino, assina com o Criciúma

Viver o sonho do filho, apoiá-lo em suas decisões, estar junto, participar das alegrias e tristezas. Quando os pais embarcam nos sonhos, que muitos filhos têm ainda jovens, alguns ainda crianças, é um incentivo para a construção de um futuro promissor.

Seja na área acadêmica, esportiva, artística ou empresarial, muitas crianças já sabem desde cedo o que gostam e o que querem ser quando “crescer” e, com o estímulo certo e o suporte necessário dos pais, o caminho para conquistar seus objetivos será definitivamente menos árduo e mais significativo.

Assim foi a trajetória durante este ano de 2022 de Riquelme Garcia da Rosa, de 15 anos. Os pais, Priscila Vargas Garcia e Rogerton Dias da Rosa, saíram de Alegrete no início do ano para acompanhá-lo a buscar o sonho da vaga no time. A vida de todos, como a Diully Garcia da Rosa, mudou completamente, entretanto, eles afirmam que valeu a pena – Riquelme nos enche de orgulho por suas conquistas de seus sonhos- disse a mãe que falou com o PAT.

Ela relata que no início do ano, saíram de Alegrete, pois ele iria jogar no time base Criciúma. Neste período, Riquielme participou de um campeonato, que foi artilheiro, mas infelizmente o time não se classificou para as semifinais, e um ano após ingressar no time, o alegretense de 15 anos assinou, essa semana, um contrato de formação que o vincula por três anos ao time.

“Nós, como pais, estamos voltando para Alegrete com sentimento de dever cumprido. No próximo ano, ele passa a residir no alojamento do clube. Nosso atleta, atualmente, joga na posição de centroavante na categoria sub 17”- completou Priscila.