Alunos de Mestrado da UFSM pesquisam animais fossilizados no CEPAL em Alegrete

A pesquisa é a forma segura de compilar conhecimento e fazer com que se expanda além fronteira.

O professor do curso de mestrado em Biodiversidade Animal da UFSM e mais os alunos mestrandos, Franciele Fischer Ortiz e Yan Eduardo Silva estiveran no CEPAL, no dia 31, fazendo pesquisa e apontamentos sobre animais fossilizados que têm na instituição.

Alunos do Mestrado da UFSM fazem pesquisa no CEPAL

Com a recepção de Nelson Assumpção dos Santos e Gerson Maganelli o grupo fotografou e anotou aspectos do que encontrou no CEPAL.

O professor Átila da Rosa disse que os fragmentos mais comuns encontrados no Rio Ibicuí e Ibirapuitã, na Região do Rincão de São Miguel, guardados aqui são de preguiças gigantes, tatus gigantes e mastodontes (elefantes)- datados de 14 a 33 mil anos que viveram na Região.

Dente mastodonte que viveu em Alegrete

O material pesquisado em Alegrete vai servir embasar artigo científico para comunidade internacional.

A vinda ao CEPAL se deu partir do aluno José Ricardo Faccin que trabalhou aqui, disse o professor.

Parte dos fósseis que têm no local foram doados por Laura Faraco e outros com Thier Witt, depois de uma grande seca em que esses materiais ficaram no espelho da água dos rios.

Aluna mestranda em Biodiversidade Animal estuda com filho de 4 meses

O professor Dr Átila da Rosa salienta que se alguém encontrar material fossilizado pode trazer ao CEPAL que é o lugar que tem condições de catalogar esses materiais.

-A nossa pesquisa e o material que será produzido é para expandir conhecimento à comunidade internacional, resgatando o patrimônio cultural brasileiro, salienta o grupo.