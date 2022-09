Homem é baleado e mulher agredida com pauladas em tentativa de furto

Share on Email

O casal foi levado à Santa Casa pelas ambulâncias do Samu e Bombeiros, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, uma guarnição foi acionada no bairro Favila devido a denúncia de um furto/arrombamento.

No endereço, os policiais se depararam com o casal ferido caído no pátio entre duas casas.

O homem de 42 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo na face e a mulher, também, com 42 anos, apresentava lesões na cabeça em decorrência de pauladas.

A proprietária da casa, arrombada, estava na residência do vizinho quando as viaturas chegaram no endereço.

A mulher disse que estava trabalhando quando foi informada que teria alguém no pátio de sua casa e, posteriormente, que as pessoas estavam feridas.

O casal foi socorrido pelas ambulâncias do Samu e Bombeiros. Eles encaminhados à Santa Casa, estavam em atendimento e, até o momento do registro, não apresentavam risco de morte.

Na residência, foi verificado que a porta estava arrombada, porém, nada havia sido levado e não há informações sobre o autor das agressões.

O homem que foi baleado tem antecedentes, já a mulher, até o momento, não tinha.

O casal é de Itaqui e está há pouco tempo na cidade, de acordo com informações da Brigada Militar.

A dona da casa foi levada à Delegacia de Polícia onde foi feito registro.