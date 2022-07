Alunos do C de Direito da Urcamp realizam defesas orais de trabalhos finais

O C de Direito tem na programação de 06 ate 13/07, as defesas dos trabalhos finais de Graduação. Cada estudante, no final do curso deve escolher um tema do mundo jurídico e desenvolver pesquisa que culmina com a redação de artigo científico, sob orientação dos professores escolhidos.



Além da avaliação escrita, cada estudante faz uma apresentação oral de 20 minutos par aula banca avaliadora, que confere-lhe nota. As bancas são públicas e abertas a comunidade assistir.

Fica o convite da coordenação para conhecer um pouco da rotina do Curso de Direito!