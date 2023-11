Alunos do CPOR de Porto Alegre participam de práticas de engenharia no 12º BE

Share on Email

Durante três dias, os alunos do Curso de Engenharia do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, sediado em Porto Alegre (CPOR/PA), estiveram no 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado.

A finalidade da visita foi apresentar aos alunos as especificidades e características de uma Organização Militar de Engenharia de Combate Blindado.

O encontro foi possível através do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI), o qual proporcionou aos alunos terem contato com as principais equipagens de pontes militares, material de desminagem e viaturas blindadas de engenharia.

No último dia, os alunos passaram por uma série de oficinas práticas que complementaram a formação do futuro Oficial da Reserva do Exército Brasileiro.

Fotos: Seção de Comunicação Social/12ºBE