Super Théo, prematuro de 25 semanas e 810g, vai para casa depois de 4 meses na UTI NEO

Os pais e o irmão de 15 anos, estão muito emocionados e gratos por todo cuidado e atenção recebidos na Santa Casa de Alegrete.

O PAT falou com a mãe, Cristian Graciela da Costa Silveira, conhecida como Cris. Ela, a todo instante se emociona ao falar da luta e tudo que representou os quatro meses para Théo.

Os bebês têm cerca de 40 semanas para crescer e se desenvolver dentro da barriga. Théo teve pouco mais da metade desse tempo.

Prematuro extremo, ele chegou bem antes da hora, na 25ª semana de gravidez e, sobreviver fora do útero foi um desafio para ele e para os pais, mas tudo valeu a pena.

Agora, ele está um bebê esperto, com 2.810 kg. Cris, aceitou compartilhar um pouco da história, para levar esperança a outras famílias de prematuros.

Para ela, o apoio da equipe médica desde o nascimento até o momento da alta, foi essencial para o desenvolvimento de mãe e filha durante o período de internação.

Casada com Vagner de Souza Corrêa, Cris pontua que eles residem a 50km da cidade no interior de Alegrete, eles têm um menino de 15 anos e também teve a perda de um outro bebê aos sete meses de gestação, o que foi muito difícil.

Passado um tempo, soube de uma gestação gemelar, e nas consultas a informação de que Théo Silveira Corrêa, estava bem, contudo Enrrico Silveira Corrêa apresentava onfalocele(uma alteração congênita em que é notada a presença de órgãos fora da cavidade abdominal, como intestino, fígado ou baço, que estão recobertos por uma fina membrana.).

Durante os cuidados da gestação, a gestante teve perda de líquido e ficou quatro dias hospitalizada, com muita apreensão, até conseguir saber que estava tudo bem e poderia retornar para casa. Ela chegou a ser encaminhada a Porto Alegre, devido o diagnóstico de Enrrico.

Mas, com 25 semanas de gestação, um dor nas costas de Cris e um sangramento, novamente, a levaram à Santa Casa e uma equipe médica optou por realizar a cesária, pois naquele momento, todos estavam correndo risco de vida.

No dia 29 de outubro de 2022 nasceu Théo; Enrrico, não resistiu. – A Dra Ana disse que Enrrico veio para salvar a vida do mano. Desde o início sabíamos que o quadro dele era muito grave. Com isso, começou a nossa luta diária, onde os dias foram se muita apreensão, pois em algumas manhãs, o Théo estava bem, já no outro dia, tinha algum revés. Eu passei esse período todo aqui, ao lado dele, entrando no hospital às 8h e saindo às 21h. Sou imensamente grata por todas as pessoas que nos auxiliaram, tanto com ajuda financeira, como em orações e o casal que me acolheu em sua residência.

Meu esposo ficou 15 dias, porém, precisou retornar e trabalhar. Mesmo assim, a equipe da Santa Casa, nos deu todo suporte, com assistência social, psicóloga. Tinha dias que eu ficava na sala onde estão as fotos dos outros bebês e chorava muito, contudo, jamais perdi a minha fé. Era muita emoção em cada notícia, cada avanço até chegar neste momento em que a Dra Marilene me falou que ele vai pra casa. Mais um momento de muita comoção em que não tinha como segurar as lágrimas”- descreveu.

O momento mais magnífico foi quando ela pode pegar o filho no colo, pela primeira vez.

“Você chora, reza e faz promessa, ainda que não seja religioso. E sai outra pessoa. Descobre que a vida pode ser frágil, mas que esses pequeninos se agarram a ela com força extrema. Passa a dar valor a coisas simples como ter seu filho nos braços, na hora e pelo tempo que quiser, do jeito que toda mãe sonha.

Quero ressaltar nossa gratidão para a equipe da Neo. Recebemos cuidado, zelo, carinho e todos precisam compreender a dimensão do trabalho que realizam. Tenho a certeza que a equipe é incansável e tudo sempre é feito com muita dedicação e amor. Sou grata a todos, sem citar nomes para não cometer injustiças, mas em nome da Dr Ana(ginecologista) e Dra Marilene(pediatra), eu quero salientar que, por toda minha vida, vou lembrar com muito carinho e emoção por tudo que fizeram por nós – Gratidão”- citou Cris.

A mãe disse que durante todo o tempo, também, comparou fotos para ver a evolução do Théo, pois foram muitos momentos enigmáticos.

Ela recorda que acompanhou perdas também, porém, muitas vitórias. E acrescenta que os pais precisam ter fé, que para Deus nada é impossível, ainda mais com o trabalho realizado na Neo. Lembrou de todas as conversas que teve com Deus, pois ver o Théo “fazendo” sangue, entre outros tratamentos, também, era doloroso.

Mas, o dia (3), é de benção e o que ela mais esperou. A alegria de sair com Théo e ter o privilégio de retornar para casa é a mais absoluta vitória de toda batalha.

“Todos cuidaram muito bem do nosso menino nesses quatro meses. Cada médico, enfermeiro, técnico, entre outros. Só Deus pode pagar tudo que fizeram por ele. E cada dia sinto que meu filho é uma fortaleza sem fim, senão como explicar a força dele ao lutar bravamente pela Vida”- fala a mãe.

