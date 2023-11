Após audiência pública, Câmara aguarda Prefeitura para votar projeto do concurso público

Essa proposição foi lida e discutida no dia 5 de outubro, em uma audiência pública na câmara. “Esse concurso cria essa discussão na câmara em função do compromisso de um plano de governo, que estamos cumprindo e busca seguir fidedignamente todos os itens do plano de governo. O concurso é um deles”, destacou o vice-prefeito Jesse Trindade.

O concurso entrou pauta na prefeitura em função do índice de pessoal que atualmente está sob controle. Durante muitos anos os servidores fizeram forte apelo para que o concurso fosse realizado para suprir lacunas.

Uma audiência pública auxiliou para agregar sugestões ao concurso em si. O projeto que passa pela câmara está sendo discutido internamente, e em breve irá a votação.

Para atender alguns dos anseios da população, um dos cargos que deverá ter um incremento é para guarda municipal. Conforme informações colhidas no site da câmara, a sugestão para guarda é de 40 vagas. Mas existe também a contemplação de outros cargos estratégicos que devem ter aumento do número de servidores, para melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à comunidade.

Para o vice-prefeito, assim que encerrar essa fase, haverá a contratação da empresa organizadora do concurso, e tão logo seja feito isso, ocorrerá a publicação do edital do concurso público. O vereador João Leivas, explica que o concurso não está na Câmara, o que foi discutido é o plano de cargos que possibilitará, a partir das alterações, que seja realizado o concurso.

A câmara, após a realização da audiência pública oficiou a PMA , indicando as sugestões coletadas durante a audiência. Segundo apurado pela reportagem, a CMA está no aguardo da resposta da prefeitura, que deve realizar os estudos das propostas anexadas, e encaminhar mensagem retificativa com as adequações ao parlamento, que deverá seguir os trâmites legais.

Em contato, com o secretário de administração José Lúcio Faraco, a prefeitura recebeu no dia 30 de outubro a mensagem sugerida pela audiência. O gestor ponderou que a secretaria está finalizando as retificações propostas. O edital em si está sendo finalizado, e estudos técnicos preliminares de acordo com a lei estão sendo feitos. Faraco garante que o orçamento está assegurado para a empresa que vencer o processo licitatório para organização do concurso.

À reportagem, o secretário afirmou que ainda nesta semana a mensagem retificativa será enviada à câmara, para que assim seja efetivada a aprovação da criação de cargos e possibilite a concretização do tão esperado edital de concurso público da Prefeitura de Alegrete.