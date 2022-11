Alunos do Lauro Dornelles realizam aula passeio em pontos turísticos e monumentos da cidade

No início do mês de novembro, os alunos das turmas 11 CE, 12 e 21 do Tempo Integral da Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles, acompanhados pelas professoras Rosiele Felartigas (1°ano), Camila Nunes (2°ano) e Marzi da Costa (11CE) realizaram um passeio pelos pontos turísticos e monumentos de Alegrete.

A aula passeio contemplou o projeto “Alegrete 191 anos – Conhecendo suas raízes”, coordenada pela supervisora Nina Nunes e pela orientadora educacional Mirta Gonçalves.

Com essa aula passeio os alunos tiveram a oportunidade de visualizar com mais atenção locais importantes como a Praça Getúlio Vargas, bem como perceber o desenvolvimento do município ao longo da história.

Durante o trajeto os educadores foram interagindo com os alunos e salientando os pontos por onde

passavam, como por exemplo a Usina Termoelétrica Oswaldo Aranha, a Ponte Borges de Medeiros, a APAE, o Estádio Farroupilha, o CFTG, o Parque Ruy Ramos, a Praça Getúlio Vargas, a Igreja Matriz, a Urcamp, o Banrisul, Quiosque, Correios, Centro Cultural, Palácio Ruy Ramos.

Para a aula passeio o ônibus Borba, conhecido como Tigrão, foi contratado e a turma teve o privilégio de

ser acompanhada pelo proprietário Rafael Serpa Borba, que foi muito gentil auxiliando os alunos com deficiência a subir e descer do ônibus.



O aluno Uillian da turma 11 CE, ao subir no ônibus comentou – Olha Mazi é o ônibus Tigão. Isso fez os professores perceberem o quanto é importante contar a história do local onde residem.

O projeto justifica-se pela importância de resgatar e valorizar a formação étnico racial do povo alegretense. Para tanto, foram desenvolvidas atividades interativas com o intuito de levar os alunos a conhecer a história do município, identificando as mudanças ocorridas na paisagem pela ação e trabalho das pessoas através do tempo, assim como, descobrir e redescobrir as personalidades que se

destacam em diversas áreas.

Para a finalização deste projeto será realizada uma Mostra Pedagógica e um passeio na Lagoa do Parové.

Fotos: reprodução