Sempre Alerta: escoteiros Honório Lemes completa 32 anos de ação social

São mais de três décadas de muitas conquistas, cumprindo sua função social de contribuir com o desenvolvimento de crianças e jovens, atendendo especialmente os que mais necessitam deste apoio educacional.

É considerado o Grupo Escoteiro mais antigo da Fronteira Oeste gaúcha. As experiências desenvolvidas em Alegrete, serviram para o escotista Adão Roberto realizar a reabertura e fundação de grupos escoteiros nas cidades de Santana do Livramento, Cacequi, Manoel Viana, São Francisco de Assis, São Borja, Santiago, Uruguaiana, Barra do Quarai e Quarai.

Durante estes 32 anos destacam-se a participação do grupo em eventos regionais, estaduais, nacionais e internacionais, sediando grandes eventos em Alegrete.

Também proporcionou a realização de cursos de capacitação de adultos e projetos sociais como: Projeto Rua do Lazer, Projeto Colônias de Férias, Projeto Escotismo no Bairro, Projeto Campanhas de Agasalhos e Projeto Profissão Militar.

Como uma de suas últimas ações positivas na comunidade, está a iniciativa na criação do Banco de Alimentos de Alegrete.



Atualmente o Grupo Escoteiro Honório Lemes tem como Presidente, a Assistente Social Cynara Ramos e como Chefe do Grupo, o Escotista Adão Roberto Rodrigues. A sede do Grupo Escoteiro Honório Lemes, está localizada no anexo a AABB ( ao lado da Escola Lauro Dornelles) com atividades aos sábados, das 14h às 17h.

Fotos: reprodução