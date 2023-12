Alunos do Lions Clube recolhem milhares de tampinhas e lacres visando cuidar do meio ambiente

A Escola Lions Clube realizou por cerca de 2 meses, uma campanha que visava arrecadar tampinhas e lacres para destinar a entidades carentes do Município. Essa medida foi proposta pela diretoria entidade que tinha como principal intuito limpar o meio ambiente e reciclar os objetos.

Um grande número de alunos da Escola, recolheram milhares de tampinhas e lacres para reverter em ações do bem. Os estudantes das turmas dos 2º anos das professoras Nair Machado, Andréia Ferreira e Graciéla Ferreira, realizaram uma visita a APAE Alegrete para a entrega do que foi arrecadado. A atividade tem parceria com o Projeto Reciclaneca do Núcleo de Sustentabilidade da UFRGS.

A direção do Lions Clube ressalta a ótima recepção da direção, professores e alunos da Escola Especial Paul Harris. O Projeto foi um sucesso de integração e conscientização, avaliou o diretor, Daltro Silva, que parabenizou os alunos e manifestou a sua gratidão pelo êxito de mais uma ação solidária que contou com o apoio da comunidade escolar.