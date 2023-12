Estrada do Caverá, que dá acesso à Casa do Produtor, está em péssimo estado de conservação, relatam produtores

Share on Email

Um trabalhador rural que trafega com tratores e outras máquinas relata as dificuldades encontradas ao passar pela estrada. Ele informa que, há oito meses, trabalha em uma granja e nunca testemunhou a realização de manutenção nessa via. Cerca de 4 km estão verdadeiramente intransitáveis, observa o trabalhador.

A Secretaria de Agricultura e Pecuária, responsável pela manutenção dos mais de 4 mil quilômetros de estradas no interior de Alegrete, mantém diversas equipes em diferentes pontos das estradas do interior que foram severamente impactadas pelas chuvas dos últimos dois meses registradas no município.