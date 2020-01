Alunos do Raymundo são medalhas de ouro na Olimpíada Nacional de Ciências

Alunos do 9° ano do Colégio Raymundo Carvalho- Urcamp conquistam duas medalhas de ouro e menção honrosa na Olimpíada Nacional de Ciências.

A primeira fase foi realizada na própria escola no último dia 17 de agosto. Os alunos classificados para a segunda fase foram a Três de Maio realizar a prova e superaram o ponto de corte estabelecido pelo programa. Assim, Alegrete foi a única cidade da Fronteira Oeste a conquistar medalhas.

Os conteúdos envolvem conhecimentos de química, física, biologia e astronomia.

A cerimônia de premiação aconteceu na Associação Brasileira de Química-RS na última sexta-feira, dia 13 de dezembro. Na ocasião, a diretora do Raymundo, professora Giciéli Barúa representou os alunos vencedores. Posteiormente, na solenidade de conclusão do 9° ano, os professores de ciências do EFII, Ivana Rosso, Werner Lopes e Jair João Daniel, entregaram a premiação aos alunos na presença de seus familiares.

Os alunos que conquistaram a Medalha de Ouro foram Guilherme Abadalh e Isabela Azzolin Fontanari, ambos da turma 91. Foi destaque com menção honrosa a aluna Milena Viana Costella, também da turma 91.

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) é uma promoção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e constitui um programa das Sociedade Brasileira de Física (SBF), Associação Brasileira de Química (ABQ) e Instituto Butantã, responsáveis por sua execução, com os seguintes objetivos:

(a) despertar e estimular o interesse pelo estudo das ciências naturais;

(b) aproximar as instituições de ensino superior, os institutos de pesquisa e sociedades científicas das instituições do ensino médio e do ensino fundamental;

(c) identificar estudantes talentosos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas;;

(d) proporcionar desafios aos estudantes visando ao aprimoramento de suas formações.

Vera Soares Pedroso