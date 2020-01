Menina ferida em ônibus no interior do Município continua internada em Porto Alegre

Karize Aquino Silva de 11 anos passou por cirurgia e está no quarto, o quadro de saúde é estável- disse a mãe Daiana Silva.

A criança que sofreu o acidente em um ônibus escolar, no interior do Município, está internada em um hospital em Porto Alegre. Karize saiu de Alegrete no último dia 27 de dezembro depois de ter complicações no quadro clínico. Ela ficou hospitalizada na Santa Casa de Alegrete por cinco dias.

Ainda segundo Daiana, a filha realizou o procedimento cirúrgico e ficou dois dias na UTI pediátrica. Depois já foi transferida para o quarto. A pequena ainda não tem previsão de alta e terá que passar por novos exames para ver como está o rim.

Um policial militar, amigo da família, promoveu uma campanha, entre os colegas, e arrecadou um valor para ajudá-los nas despesas. Também houve algumas outras doações, mas a família ainda precisa da ajuda dos alegretenses, quem puder auxiliar pode entrar em contato através do telefone 55 9922-9626 ou direto na conta do banco Banrisul – Agência – 0110 – CC – 35.095772.0-6 – Karize A. Silva. A família é humilde e tem dificuldade para custear as despesas durante este período na Capital.

O acidente:

No dia 20 de dezembro, um acidente com um ônibus escolar do Município, deixou uma criança de 11 anos gravemente ferida.

Conforme Daiana Silva, ela e os filhos de 11 e 10 anos estavam a caminho de uma formatura no Polo do Jacaquá quando o carro teve uma avaria. Ela entrou em contato com um amigo que reside nas adjacências e ele a levou com as crianças até o Polo.

No retorno, ela conversou com o motorista e algumas professores que concordaram que ela poderia vir com as crianças no ônibus. Por volta das 23h, eles saíram do educandário e pela estrada do São João. Naquela noite a chuva estava muito forte e pouco antes do 29, o motorista teria perdido o controle do transporte coletivo e chocou-se em um barranco, mas conseguiu realizar uma manobra e voltar para a estrada, segundo Daiana.

Ela acrescentou que foi tudo muito rápido, mas a filha de 11 anos caiu e bateu as costas. Desde então, não parou de chorar e queixava-se de fortes dores. O que deixou a mãe chateada foi o fato de que em momento algum o motorista perguntou se estava tudo bem, se alguém precisava de algum auxílio.

Ele continuou o itinerário e a deixou com os filhos na rua Daltro Filho. Por volta das 2h50min, ela teve que levar a filha até à UPA devido ao desespero que a criança estava diante da dor. Ela começou com vômitos e, na sequência urinar sangue. “Até imaginei que pudesse ser a menstruação dela, mas depois percebi que o volume tinha aumentado muito e os médicos pediram exames e veio a resposta de que era um trauma abdominal grave, além do trauma renal. Naquele momento, o médico que a estava atendendo disse que o quadro era sério” – falou Daiana.

A criança foi internada na Santa Casa. No início foi cogitada uma cirurgia no rim caso o quadro não tivesse melhoras.

O que deixou Daiana incomodada foi o fato de que o comunicado sobre o acidente ocorreu 24h depois e o motorista em momento algum se mostrou preocupado. Ela elogia a diretora do Polo que diariamente envia mensagens e liga para saber sobre a menina. A secretária Márcia Dorneles, também, esteve no hospital para falar com ela e fez um registro na DP. Depois ligou para saber da criança.

“Vi que ali diz que o Município está dando auxílio, só queria deixar claro que minha filha está pelo IPE e além da ligação e da vista da secretária para falar sobre o ocorrido, uma vez em cinco dias, eu não recebi nada. Eu ouvi depois que não poderia ter vindo de carona, mas não apenas eu e meus filhos estávamos no ônibus, havia mais de 20 pessoas. Poderia ter ocorrido com qualquer outra. O que chamou atenção foi a negligência do motorista” – comentou.

A secretária Márcia Dorneles já tinha ressaltado que o Município abriu uma sindicância para apurar os fatos.