Alunos ficam na estrada indo para o IFFar

Uma mãe ligou pedindo providências em relação ao transporte para o Instituto Federal Farroupilha. Relata ela que sua filha de 15 que faz Química no IFFar ficou na estrada, junto com outros estudantes, no início da manhã de hoje(22). Conforme a mãe dela, Tatiane Bilhalva a filha estava no ônibus na avenida Tiaraju e solicitaram que os que estavam em pé descessem. De acordo com a dona de casa, a filha ligou nervosa relatando o fato e, por sorte, conseguiu uma carona com um pai de aluno para chegar a aula no Passo Novo.

O fiscal de empresa Fronteira Oeste, Cleiton Cajuru, informa que o que houve é que o ônibus já estava lotado com passageiros sentados e o motorista não pode mais deixar ninguém subir. Disse ainda que por motivos de levar pessoas em pé um dos veículos foi multado, esta semana, porque a estrada é estadual e não permitido, por lei, viajar com ninguém em pé. O fiscal disse, ainda, que um outro veículo voltou para levar os que não puderam ir e eles não estavam mais no local.

Conforme ele cinco ônibus fazem a linha até o local, sendo dois fretados pela empresa Fronteira Oeste.

A Câmara de Vereadores realizou, na semana passada, uma audiência publica para tratar sobre o transporte coletivo urbano e para Instituto Farroupilha. O vereador Itamar Rodriguez diz que estão concluindo as considerações é uma das medidas e enviar o relatório ao Ministério Público.

