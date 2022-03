Caminhoneiro gaúcho morre após cair de penhasco no Chile

Um caminhoneiro, morador de Montenegro, morreu na última segunda-feira (21) após um acidente no Chile. A carreta conduzida por Márcio Hendges de 48 anos caiu de um penhasco e ele não resistiu aos ferimentos.

Ao jornal Fato Novo, a irmã Leandra Hendges relatou que Márcio estava voltando para casa quando aconteceu o acidente. A suspeita é que tenha tido um mal súbito e o caminhão desgovernado acabou desabando no penhasco. Muito conhecido e estimado, Marcio Hendges é de família tradicional de caminhoneiros e por ter transportadora. Nas redes sociais já são várias as mensagens de pesar e homenagens ao montenegrino. “Ele adorava trabalhar para fora do país, pois havia trabalhado muitos anos na antiga transportadora do meu pais, sempre fazendo viagens internacionais. Respirava caminhão. Faleceu fazendo o quê amava”, diz a irmã, “Foi um anjo, uma pessoa tão boa, com o coração enorme, um guerreiro” escreveu a também irmã Leandra Hendges.

O corpo, segundo familiares, ainda está no local do acidente. Autoridades do Chile devem fazer o resgate nas próximas horas. Márcio deixa três filhos de 10, 18 e 22 anos, além de um enteado, pais e irmãs.

Fonte: Agência GBC