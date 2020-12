Amentou o corte de água em Alegrete agora na pandemia

A determinação do governador do Estado de não suspender o fornecimento de água, por seis meses, durante a pandemia ( a partir de março) fez com que muitos consumidores não pagassem a sua conta. Houve isenção da tarifa social e as contas de quem se enquadra neste quesito foram zeradas por seis meses.

Acontece que após seis meses, a CORSAN começou a suspender o fornecimento de quem não pagou a conta, porque todos consumiram água e, portanto, devem pagar pelo serviço.

Cristiano Machado, que responde pelo escritório em Alegrete, informa que existem muitos cortes programados no fornecimento de água a serem efetuados aqui na cidade.

Muitos consumidores acabaram não pagando a conta por achar que devido à pandemia não precisariam, mas só que isso só existe para quem não consumiu, para os demais uma hora a conta chega, informa.

Para que haja a religação é preciso que o consumidor pague as faturas atrasadas, observou Machado.