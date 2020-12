Decreto que muda horário de gratuidade a idosos, no transporte, gera reação de entidades em Alegrete

Com o objetivo de buscar uma forma para evitar aglomerações em alguns locais, principalmente em paradas de ônibus e dentro dos coletivos, assim como, a não propagação do novo coronavírus, tendo como prioridade salvar vidas, foi emitido um novo Decreto que dispõe um horário diferenciado aos de pico, em relação aos trabalhadores para que os idosos, faixa etária que mais está vulnerável à Covid-19.

Pelo novo Decreto, enquanto Alegrete estiver em bandeira vermelha, os idosos não podem andar das 7h às 9h com gratuidade. Assim, a gratuidade a essa faixa etária será após às 9h. Pela tarde das 14h 30min às 17h.



Isso gerou reação de setores ligados aos idosos em Alegrete. Silvia Azeredo, gestora do Residencial Geriátrico, diz que existe uma Lei que garante aos idosos a gratuidade e que eles não podem ter essa discriminação.

– Hoje, sabe-se que muitos deles são os que fazem suas atividades sozinhos, inclusive, ir a banco, mercados e outros serviços e não há amparo legal essa discriminção, observa.

A presidente do Conselho do Idoso, Vilma Siqueira, informa que convocou uma reunião para próxima segunda-feira(21) com os demais conselheiros para ver que posição tomar, já que o direito é assegurada por lei em qualquer horário, considera.

De acordo com a emprera Fronteira Oeste que opera o serviço de transporte coletivo em Alegrete, cerca de 40% de passageiros são idosos e têm gratuidade para utilizar o serviço.

Vera Soares Pedroso