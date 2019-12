Amigos dos Silveira prometem festa histórica com muita música, confraternização e solidariedade

Há 14 anos, os irmãos gêmeos Romano e Tiezer Silveira deram início à confraternização entre familiares e amigos de Alegrete e Santa Maria que se transformou em um evento beneficente.

Morando em Santa Maria, Romano que já tinha uma legião de amigos em Alegrete aumentou os laços de amizade na região Central.

Das festas nos finais de ano para juntar os amigos de Santa Maria com os de Alegrete, a brincadeira do fundo do pátio ganhou proporções.

Sem fins lucrativos, dividindo os gastos com todos os participantes, a festa foi crescendo. A cada ano eles repassam o lucro em prol de uma pessoa que esteja precisando ou uma entidade filantrópica.

“Começou com pouca gente e fazíamos em casa, depois foi crescendo e, hoje, chegou nos 14 anos de evento”, explica Tiezer.

Os irmãos nestes anos todos decidiram arrecadar as doações para custear o evento e, o lucro desta edição vai ser doado para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete.

A festa marcando os 14 anos do” Amigos dos Silveira” acontece neste sábado (28), a partir das 23h, com um trio musical que é prata da casa, amigos dos Silveira. Léo Pain vai relembrar os primeiros anos quando a festa era realizada nos fundos casa do Tiezer em Alegrete. Ao lado de Léo, o irmão Gordo Paim e o amigo Baialardi, comandam a parte musical.

Segundo estimativa dos organizadores, são esperados 250 convidados dos Silveiras, na Sede dos Bancários no Corredor dos Papagaios.

Desde de 2005 os “Silveira” confraternizam em uma festa que ultrapassa os valores de amizade, companheirismo, carinho e solidariedade, desta turma que unida tem ajudado muitas pessoas neste período.

Os gêmeos Tiezer e Romano, anfitriões da festa, são unânimes em afirmar que a festa é um trago de canha e os amigos de fé. Com ingressos limitados, um open bar com cerveja, água e refri, custa R$ 100 (Cem Reais), que podem ser adquiridos com os organizadores. Junto ao ingresso, cada convidado vai levar um quilo de alimento não perecível.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução