Virada do ano tem Réveillon do Friends ao ar livre

Depois do sucesso da Festa de Natal, que recebeu 890 pessoas, o Friends Club e Bar promete um réveillon ao ar livre com muita música.

No próximo dia 31 de Dezembro, a badalada casa noturna convida para comemorar a virada do ano no Clube 7 de Setembro. Uma festa ao ar livre no melhor estilo do Friends. Imagina o que esperar do réveillon.

A Line Up vai contar com Cruzze, Grupo A+ e Daniel Rodrigues e Banda. Os ingressos podem ser adquiridos no Friends Bar e Promoters. O Primeiro Lote custa R$20,00 (Vinte Reais), e ainda restam camarotes.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução