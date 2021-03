Ana Reck: a força feminina na colheita do arroz em Alegrete

Compartilhe















Estamos em plena colheita da safra de arroz em Alegrete. O barulho e o movimento das máquinas nas lavouras é intenso, porque assim que o grão está pronto tem que sair da lavoura.

E nesse meio tem as mulheres do agro que, também trabalham na colheita de arroz no Município. Uma delas é a médica veterinária, Ana Reck, que ajuda em tudo nesse trabalho que começa muito cedo.

Disposta e determinada, ao lado do esposo Dionosani Parcianelo, do filho Guilherme, ela opera qualquer máquina que precise no trabalho de colheita da lavoura, na localidade de Rincão da Chácara, no interior de Alegrete. Ela é mais uma das tantas mulheres do agro que participa ativamente do trabalho direto no campo e na lavoura.

Em cima da colheitadeira, do trator ou outras máquinas, Ana se torna uma gigante no setor que nunca parou e ajuda, sobremaneira, na economia do país.

– Temos funcionários, mas sempre que é preciso eu salto e vou ajudar, porque o serviço aumenta muito nesta época de safra. Ana se diz apaixonada pelo trabalho e comenta que as atividades rurais não param e são o suporte de produção de alimentos para todo o mundo.

Enquanto muitos dormem, quem vive e trabalha no campo já está há muito tempo em atividade, e ninguém reclama porque quando se faz o que se gosta isso é um impulso a saltar da cama e trabalhar, considera.

Além de ajudar neste período na colheita de arroz, Ana administra a parte burocráticaa da Estância Pedras Brancas e dá suporte ao rebanho de gado e de ovelhas da propriedade. E ainda conta que faz comida para todos os 10 colaboradores que trabalham no local.

Vera Soares Pedroso