Depois de quase um século, Casa de Ré vai encerrar atividades em Alegrete

Depois de 97 anos de atividades, a mais antiga empresa do ramo de tecidos, miudezas e armarinhos vai encerar suas atividades em Alegrete. É uma verdadeira história no comércio da Rua dos Andradas. Sem o glamour de muitas empresas, com seus antigos balcões, a casa prima pelo atendimento a seus clientes que se tornaram amigos.

A Casa de Ré que sempre foi uma empresa familiar, por quase um século foi referência em vender produtos para costureiras, a quem faz tricô, crochê e, na época de carnaval, tecidos para fantasias e até instrumentos musicais. Também ministravam cursos de corte e costura, consertavam máquinas de costuras, por longa data sendo a única empresa a fazer isso na cidade.

Nas vitrines, os avisos de que a maioria dos os produtos da loja estão com 50% de desconto, um liquida total de fim de estoque da empresa que marcou várias gerações aqui na cidade.

Quem quiser aproveitar o que ainda tem nas prateleiras e só chegar no local observando todos os protocolos de saúde e será atendido pela Fátima ou Sônia que conhecem bem a longeva história da Casa de Ré.

Fátima De Ré se emociona ao falar da trajetória da loja que começou com sua avó Maria Amália Lara De Ré e o avó João de Ré em 1923. Depois passou para a sua mãe Terezinha, direto com a participação de Fátima – Juca.

– Eu nasci praticamente ali e hoje tenho que falar do fim de nossa empresa presencial, que vai passar a ter o negócio on line.

São novas fases da economia e temos que nos adaptar e a pandemia mostrou ainda mais que isso é o caminho em que muitos trabalham de casa- no chamado home office, enfatiza Fátima.

Vera Soares Pedroso