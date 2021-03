Andar de ônibus, em Alegrete, a partir do dia 8 vai estar mais caro

Compartilhe















Um ofício da Prefeitura anuncia o aumento da tarifa do transporte coletivo de Alegrete a partir dia 8 de março.

A empresa Expresso Fronteira do Oeste, que renovou, nessa quinta feira (04), o contrato emergencial com a Prefeitura de Alegrete, protocolou junto à Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania o pedido de aumento no valor da tarifa, solicitação amparada pelo contrato que prevê a aplicação do IGPM, que em média acresceria algo superior a 20% sobre o valor atual, o que elevaria o valor da tarifa para mais de R$ 3,70.

A empresa considerou os constantes aumentos nos preços de combustível pela Petrobrás, por cinco vezes só este ano, para solicitar este reajuste à Prefeitura. O valor da passagem comum fechou em R$ 3.50 e a colegial passa a R$ 1.75 na próxima.

A passagem comum é R$ 3,00 reais e a colegial R$ 1,50. Até este sábado, quem for utilizar o transporte coletivo, aqui na cidade, ainda vai pagar esses valores.

Vera Soares Pedroso