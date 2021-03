Dono da mais tradicional livraria de Alegrete perde a luta para a Covid

Compartilhe















Um dos primeiros livreiros de Alegrete, o seu Machado como era conhecido por grande parte da população, de Alegrete, não resistiu à Covid-19 e morreu, neste dia 4, na Santa Casa de Caridade.

Wilson Bianchi Machado, 83 anos, era casado com Iloiza Xarão Machado com quem teve dois filhos: Edson Roberto Machado e Suzimara Machado Gasparotto.

Na década de 60, seu Machado iniciou a carreira profissional como distribuidor de revistas e jornais na rua General Vitorino e logo expandiu-se para um local mais central, onde montou também a distribuição. Também um ponto de vendas de revistas, jornais e bomboniere .

Por seu espírito empreendedor mudou-se para a rua General Neto, em meados de 1970, onde atingiu sucesso profissional em sua Livraria e Papelaria Machado. Seu carisma era grande e ir na Livraria Machado era algo ímpar a quem teve a oportunidade de conviver com ele. Conquistou clientes e amigos e que comparavam ainda no tempo da “caderninho”, onde apontavam as compras.

Ele estava sempre rindo e brincando, um ser humano com um enorme coração, como descreve a filha Suzimara Machado Gasparato.

Teve dois filhos, mas uma família grande com 10 netos ( Rodrigo, Marcelo, Vivian, Guilherme, Roberto, Juliana, Suzane,Henrique, Ana Carolina e Ricardo) além de 11 bisnetos ( Shophia, Augusto, Larissa Lauren, Martin, Marco Antônio, Mathias Gael, Maria Luiza, Gabriel e Alicia) .

Vera Soares Pedroso