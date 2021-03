Covid: percentual de mortes entre entubados é alta; só hoje, dois óbitos em Alegrete

Compartilhe















Alegrete contabiliza o segundo óbito, nesta quinta-feira(4). O período tem sido crítico e, cada vez mais, com números alarmantes em relação a mortes relacionadas à Covid-19. Estes dados, faziam parte da previsão do estatístico Marco Rego, responsável pelos gráficos relacionados à pandemia. Um alerta realizado no início de fevereiro foi duramente criticado por muitos, mas infelizmente os números, hoje, comprovam que o prognóstico estava correto. As aglomerações no feriadão de Carnaval e a mutação do vírus fez o sistema de saúde colapsar.

(Foto crédito: Eduardo Silveira)

No início da manhã, um idoso, de 83 anos, perdeu a batalha para o vírus e, poucas horas depois, um outro idoso de 64 anos morreu em decorrência do vírus. Conforme informações da Secretaria de Saúde, ele estava internado desde o último dia 23 de fevereiro, na UTI Covid.

Com mais esse óbito, a cidade chega ao número de 72 vidas interrompidas em razão do vírus. Esse, segundo os especialistas, é o pior momento da pandemia desde o início há mais de um ano. O números de mortes no Estado é um dos maiores, assim como, o números de internações. Os leitos estão superlotados e sem possibilidades de transferências em vários Municípios.

Conforme o último boletim epidemiológico, atualmente são 5.340 casos confirmados, com 4.388 recuperados, 882 ativos (841 estão ativos em isolamento domiciliar e 39 hospitalizados positivos de Alegrete) e 72 óbitos.

Foram realizados 20.450 testes, sendo 14.930 negativos, 5.340 positivos e 180 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.140 pessoas.

Flaviane Antolini Favero