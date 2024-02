Angústia e esperança: família recorre à vaquinha on-line para custear cirurgia de coluna

Marisa dos Anjos da Silva, 56 anos, enfrenta sérios problemas na coluna, incluindo quatro hérnias discais. Tanto o ortopedista local quanto o neurocirurgião de Santa Maria concordaram que seu caso é grave e requer uma intervenção urgente. A cirurgia deveria ter sido realizada há algum tempo, pois ela já experimentou perda de força e mobilidade na perna e no pé, além de sofrer constantemente com a dor.

Em julho de 2023, Marisa começou a sentir dor ao caminhar, inicialmente ignorando-a e usando relaxantes musculares. A situação piorou ao longo do tempo, e só no final de agosto ela procurou um Posto de Saúde da cidade. O médico, conforme ela, pediu um raio-x, mas após examiná-lo, não prescreveu receita nem solicitou outros exames, sugerindo apenas atividade física, o que se tornou impossível devido à dor crescente.

Diante da persistência da dor, Marisa consultou novamente o médico da ESFs, pedindo uma ressonância, mas ele teria recusado. Encaminhou-a para outro profissional, que também não solicitou o exame, prescrevendo pomadas, comprimidos e recomendando exercícios. A dor continuou a piorar, afetando significativamente sua capacidade de andar.

Em 4 de novembro de 2023, ela foi levada às pressas para a UPA, devido a dores intensas, onde foi medicada, mas sua condição se deteriorou, resultando em uma sensação estranha na perna e pé direito, perda de força e mobilidade.

Após essa crise, retornou ao Posto de Saúde, e a médica relutantemente, segundo a paciente, forneceu um pedido de ressonância após insistência.

A ressonância, realizada em 22 de novembro de 2023, confirmou a necessidade urgente de uma cirurgia na coluna. Mesmo com o diagnóstico claro, a fisioterapia iniciada após a consulta com um especialista não proporcionou alívio, levando a crer que qualquer tipo de exercício pode agravar a situação.

Em 15 de dezembro de 2023, a consulta com o traumatologista confirmou a gravidade do caso, recomendando a cirurgia imediata e a suspensão de qualquer atividade física. A demora na intervenção pode resultar em sequelas mais graves, considerando a perda de força e movimento já ocorrida na perna e no pé de Marisa. O neurocirurgião de Santa Maria reforçou essa avaliação, destacando a urgência da cirurgia diante do estado crítico da paciente.

A reportagem do PAT contatou a Secretaria de saúde do Município e a informação foi de que o cadastro da paciente foi realizado no fim do último mês, 23/01/24, quando ela encaminhou a documentação e está aguardando a regulação.

Desta forma, diante da espera pelo SUS, a família decidiu fazer uma ação entre amigos, com sorteio de eletrodomésticos e vaquinha on-line, ou Pix usando a chave: [email protected] para angariar fundos(cerca de 60 mil) e conseguir realizar o procedimento de forma rápida.