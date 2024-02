Rodada dos quarentinhas é atração nesse sábado em Alegrete

Serão seis jogos ao total, divididos em três campos. Os confrontos começarão a partir das 15h15, horário de Brasília.

No campo do Honório Lemes, o primeiro jogo será disputado entre a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e o Cruzeiro. Logo após, União e Ibirapuitã duelarão em busca de mais três pontos na tabela de classificação.

Já no Estrelão, o primeiro jogo será entre Vianense e Tinga, duas equipes tradicionais do futebol amador de Alegrete. Fechando a rodada no mesmo gramado, São José e Aimoré disputam uma melhor colocação na tabela do campeonato.

No Palmeiras, Ser Ceva e Boca Juniors disputam as primeiras colocações no campeonato da LAF. Logo em seguida, Nacional e Centenário protagonizam o grande confronto da rodada. Lembrando que a entrada no complexo é gratuita e todos estão convidados a comparecer ao local.