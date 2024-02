Alegrete encerra 2023 com fechamento de mais de 90 postos de trabalho, segundo Caged

Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho na tarde da última terça-feira (30).

Embora ainda, sem os ajustes finais feito pelo Ministério do Trabalho, Alegrete ficou no vermelho na abertura de novos postos de trabalho no último mês do ano. Em dezembro, foram 284 admissões e 376 desligamentos, com a extinção de 92 contratos de trabalho com carteira assinada.

O setor da agropecuária, registrou 37 admitidos e 54 desligamentos resultando num saldo negativo de (-17) empregos. A indústria também teve um resultado ruim, com 22 contratados e 38 demitidos, o setor também fechou no vermelho em dezembro.

Coube ao setor de serviços o pior resultado do mês, com apenas 88 contratos firmados e 124 desligamentos, totalizou 36 contratos de trabalho encerrados.O comércio também fechou negativo. Com 126 admissões, dezembro contabilizou 138 desligamentos, com 12 postos de trabalhos extintos.

Ao longo de 2023, segundo os dados do Caged, Alegrete registrou ao total 4836 admissões e desligou 4564 ao longos dos doze meses do ano. No acumulado do ano, são 54.959 postos com carteira criados no Rio Grande do Sul. Em 12 meses, o montante ficou em 90.990.