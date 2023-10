Anna Vitória, com 4 anos, surpreende ao engajar-se na Campanha Outubro Rosa

No dia em que se celebrou o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, a pequena aluna do nível A da Educação Infantil fez um pedido à sua mãe, Quetlem Letícia, que não poderia ser ignorado.

Erno Kieling deixa um legado de voluntariado e amor por Alegrete

Enquanto discutia o motivo por trás do Outubro Rosa com sua mãe, Anna Vitória parou por um momento e expressou sua determinação da maneira mais simples, mas poderosa possível: “mãe, preciso de um colete rosa. Eu tenho que fazer algo para chamar a atenção das mulheres.”

Praça Getúlio Vargas é também o Recanto dos Poetas

Diante desse pedido surpreendente, a mãe não hesitou em tomar medidas imediatas. Ela confeccionou um colete de cor rosa usando material de TNT para que sua filha pudesse usá-lo na escola. A ação da pequena Anna é um exemplo tocante de como até mesmo as crianças mais jovens podem ser conscientizadas e desempenhar um papel ativo na promoção da saúde e da prevenção de doenças.

O Outubro Rosa é uma campanha anual que busca sensibilizar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer de mama. Além disso, a campanha visa mobilizar as pessoas para a realização de exames e cuidados preventivos relacionados à saúde das mulheres, abrangendo também questões como o câncer do colo do útero e outras condições de saúde específicas do gênero feminino. Anna Vitória, com seu gesto simples e inspirador, lembra que a conscientização pode começar em tenra idade e ser eficaz para a promoção da saúde das mulheres.

Com informações e fotos: Ana Fernandes