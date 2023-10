Praça Getúlio Vargas é também o Recanto dos Poetas

O evento contou com a presença do prefeito Márcio Amaral, do vice-prefeito Jesse Trindade, secretários, vereador Anilton Oliveira e representantes da Casa do Alegrete, sediada em Porto Alegre.

A presidente da Casa do Alegrete, Flora Leaes, enfatizou que o propósito deste projeto é homenagear os poetas alegretenses cujas obras foram resgatadas dos cadernos “Extremo Sul”. Esta notável iniciativa, conduzida por Hélio Richard e Antônio Augusto Fagundes, na década de 50, resultou em uma série de publicações de poemas de autores locais. Os cadernos da “Extremo Sul” transcenderam fronteiras, alcançando lugares tão distantes como Portugal, México e Uruguai, difundindo a poesia alegretense.

Uma cena comovente em meio ao desfile deste 20 de Setembro

O local escolhido para a placa fica próximo à estátua do ilustre poeta alegretense Mário Quintana, uma figura emblemática da praça. Mário Quintana, conhecido por sua poesia simples e profunda, deixou um legado significativo nas letras brasileiras. Sua presença na praça é uma constante lembrança da riqueza cultural e literária desta cidade.

O evento atraiu um público significativo, interessado em celebrar a rica herança poética de Alegrete. Além disso, é importante ressaltar que essa inauguração foi parte integrante da 42ª edição da Feira do Livro, uma atividade que promove a leitura e a cultura na comunidade local.

Assim, a instalação da Placa do Recanto dos Poetas não apenas honra os talentosos escritores alegretenses do passado, mas também serve como um lembrete perene da importância da literatura e da poesia na identidade desta cidade.

Fotos e informações: Ana Fernandes