Erno Kieling deixa um legado de voluntariado e amor por Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ele era uma pessoa profundamente envolvida com a comunidade, sempre disposto a ajudar com uma energia incomparável. Erno trabalhou incansavelmente em sua empresa de transporte na cidade até os seus 83 anos. Infelizmente, há mais de um mês, ele sofreu uma queda enquanto trabalhava e, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer, neste dia 19, na Santa Casa.

ONG Amoras vai oferecer curso de azulejista e pintora voltado somente às mulheres

Ao longo de 44 anos, Erno foi membro dedicado do Rotary Club, sendo o fundador do Rotary Club Alegrete Norte. Seu compromisso era ajudar sua comunidade, e ele também era membro da Maçonaria e participou ativamente de várias instituições, incluindo o Clube Caixeiral, APAE, Centro Empresarial e Lar São Vicente de Paulo. Além disso, por muitos anos, ele serviu como despachante da Ouro e Prata Cargas nesta região.

A comunidade de Alegrete lamenta profundamente a perda desse homem notável, cujo legado de serviço e generosidade será lembrado por todos que tiveram a sorte de conhecê-lo.

Diretora do CPERS esclarece à categoria como vão ficar os descontos do IPE

Com eposa Silézia Kieling e Ibraima Silva

Seu Kieling era de Panambi, mas há mais de três décadas adotou Alegrete como sua cidade do coração, onde, além de atividades empresariais, sociais e de assistência, fez muitos amigos. Ibraima da Silveira, colega de Rotary, muito emocionada, falou do grande ser humano com quem teve o orgulho de conviver e trabalhar, e lamentou a perda para a cidade.

Outubro Rosa| Uma família marcada pelo estigma do câncer

Ele daixa a esposa, duas filhas, genro e neto

As últimas homenagens a Erno Afonso Kieling, estão acontecendo a cargo da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será nesta quinta-feira(19), às 17h, no Cemitério Público Municipal.