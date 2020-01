Ano letivo inicia mais cedo este ano na Rede Municipal

As férias escolares na Rede Municipal encerram dia 9 de fevereiro. O ano letivo de 2020 inicia dia 10 para os professores e servidores e, dia 11, para os alunos.

A Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Márcia Dorneles diz que vai começar mais cedo porque não haverá sábado letivo. Nós vamos usar os sábados para formação dos professores, destacou.

o problema atual e a falta de atendente para a educação infantil, já que não tem mais ninguém no quadro para chamar. Informou ainda que conversou com o Secretário de Administração e vão tentar remanejar entre os que têm no quadro.

No total, são 33 escolas municipais, sendo 20 EMEBs e 13 EMEIS, num total de 5.547 alunos. Já entre os servidores da Secretaria de Educação têm 986 trabalhadores (incluindo merendeiras e atendentes), Deste total, 766 são professores da Rede Municipal de Ensino.

Vera Soares Pedroso