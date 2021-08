Antecipação da vacinação; confira o calendário a partir de segunda-feira

Na manhã de sábado(7), sem drive thru , a vacinação aconteceu no CTG Farroupilha de Alegrete. Nos primeiros 40 minutos, o movimento foi mais intenso e a Secretaria de Saúde, Através da Vigilância Epidemiológica, ampliou a vacinação para 29 anos ou mais. Nesta etapa, o Município recebeu apenas 520 doses para a primeira dose contra a Covid-19.

A equipe atuou no salão principal do CTG. Técnicos em enfermagem ficaram em uma das porteiras distribuindo fichas. Na entrada do salão era realizada a aferiação da temperatura e também havia o uso de álcool, assim como, o uso indispensável da máscara.

Importante que, no momento da vacinação as pessoas podem realizar doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”.

Todas as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Na segunda-feira(7), acontece a vacinação com a 2ª dose contra a Covid-19 da vacina Coronavac (Butantan) apenas no PAM. Segundo a SMS, no PAM será administrada apenas a vacina do laboratório Butantan, assim o adiantamento da vacina do laboratório Fiocruz/Astrazeneca acontecerá nas demais UBSs com salas de vacina. A vacinação começa a partir das 8h30.

Conforme a Secretaria de Saúde, não há antecipação de data de aplicação para a vacina Coronavac do laboratório Butantan.

Confira o cronograma de antecipação da 2ª dose da vacina do laboratório Fiocruz/Astrazeneca para o período de 09/08 a 13/08:

– Agendados para 23 de agosto devem comparecer no dia 09 de agosto, segunda-feira;

– Agendados para 24 de agosto devem comparecer dia 10 de agosto, terça-feira;

– Agendados para 25 de agosto devem comparecer dia 11 de agosto, quarta-feira;

– Agendados para 26 de agosto devem comparecer dia 12 de agosto, quinta-feira;

– Agendados para 27 de agosto devem comparecer dia 13 de agosto, sexta-feira;