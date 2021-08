A rua dos Andradas registrou um movimento intenso, principalmente, na tarde de sábado, véspera do Dia dos Pais. Uma data que também auxilia no crescimento das vendas no comércio local. A expectativa dos comerciantes era de um acréscimo, inclusive, alguns que falaram com a reportagem do PAT destacaram que a venda estava acima da expectativa inicial. A data já era aguardada com otimismo pelos empresários.

Perfumes, roupas, eletrônicos e não poderia faltar, muitos já pensando na Semana Farroupilha, aquele presente que é bem autêntico como chapéu, bombacha e botas gaúchas.

Exemplo de Fernanda Nascimento que comprou peças da indumentária gaúcha, pois o pai já prepara o pingo para Setembro.

Jaqueline Silveira também falou com a reportagem e destacou a saudade do pai, falecido há dois anos. Ela pontuou que os churrascos eram “sagrados” e sempre preparados por ele. O desafio no sábado foi decidir com as duas filhas, Luana e Patrícia, a melhor opção de presente para o esposo. Ele que é caminhoneiro iria chegar no final de sábado depois de 15 dias fora de casa.

Nas Ruas Dos Andradas, Vasco Alves, Gaspar Martins, General Vitorino, General Sampaio e outras vias encontrar estacionamento à tarde era uma loteria.