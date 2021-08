O fato aconteceu no bairro Fênix. Segundo informações dos policiais militares, as guarnições receberam denúncias através do 190 de que uma criança buscava por auxílio em razão da agressão física que a mãe estaria sofrendo. O relato era de que o acusado estaria “esganando” a vítima.

No endereço, a criança de aproximadamente sete anos foi quem sinalizou para as viaturas. Assim que chegaram na casa, a mulher disse aos PMs que conheceu o acusado pela internet e, depois de dois meses, saiu de Manaus com o filho pequeno e veio conhecê-lo pessoalmente. Ela e a criança estavam na cidade há poucos dias. O motivo da discussão teria sido em razão do indivíduo estar consumindo bebida alcoólica e ela ter colocado parte do líquido fora. Ao perceber, o homem agressivamente disse que ela deveria imediatamente repor a cerveja ou ele iria matá-la, assim como, o filho da vítima.

Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Alegrete e determinado flagrante pelo Delegado de Plantão. Depois de ser ouvido, o homem foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

A prisão aconteceu na madrugada do dia 6 de agosto, um dia antes de completar 15 anos da Lei que permitiu dar maior proteção às mulheres vítimas da violência doméstica.

Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza e formou-se na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1966. No ano de 1983, ela foi vítima de dupla tentativa de feminicídio pelo marido, pai de suas duas filhas, e ficou paraplégica após receber um tiro na coluna. Após acionar o poder judiciário cearense, Maria da Penha conseguiu assegurar a sua luta por justiça em 7 de agosto de 2006, quando foi sancionada a lei contra as violações aos direitos humanos das mulheres.