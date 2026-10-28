Aos 100 anos, Evone Biscahyno Pinto deixa legado de gerações

Aos 100 anos, encerrou-se a trajetória de Evone Biscahyno Pinto, mulher cuja história foi marcada pela dedicação à família, pelo amor ao campo e pela preservação dos valores tradicionais da vida rural. Ela faleceu na terça-feira, 27 de outubro de 2026, em Porto Alegre, deixando lembranças e ensinamentos que permanecerão vivos entre as gerações de sua família.

Nascida em 21 de março de 1926, Evone era natural de Alegrete e manteve, ao longo da vida, uma profunda ligação com suas origens. Sua história também se confunde com a do campo gaúcho: há cerca de 80 anos, sua família mantém propriedade na região do Inhanduí, lugar que representa parte importante de suas raízes e de sua trajetória.

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Mãe, avó, bisavó e tataravó, Evone construiu uma história alicerçada nos laços familiares, na simplicidade e na dedicação à criação de gado e à vida rural. Sua caminhada refletiu os valores de uma geração que encontrou no trabalho, na família e no respeito à terra os fundamentos de sua existência.

Mesmo após completar um século de vida, mantinha a lucidez, um aspecto marcante de sua trajetória e motivo de admiração. Ao longo de 100 anos, acompanhou profundas transformações na sociedade, sem perder a ligação com os valores e as tradições que fizeram parte de sua história.

Nos últimos anos, residia em Porto Alegre, mas suas raízes permaneceram ligadas à terra onde sua história foi construída. Em reconhecimento à sua trajetória e à importância de sua memória, uma homenagem deverá ser realizada em Alegrete no próximo mês.

A partida de Evone representa a despedida de uma matriarca que atravessou gerações e deixou sua marca por meio dos vínculos familiares, dos exemplos de vida e da ligação com o campo. Sua ausência será sentida por todos que tiveram o privilégio de compartilhar sua caminhada.

Aos 100 anos, Evone Biscahyno Pinto deixa um legado que vai além do tempo: o amor à família, o respeito às origens e a memória de uma vida construída com simplicidade, dedicação e fidelidade às suas raízes.