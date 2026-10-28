Saúde mental e autocuidado marcam homenagem aos servidores da Câmara de Alegrete

A Câmara Municipal de Alegrete realizou, nesta quarta-feira (28), uma programação especial em homenagem ao Dia do Servidor Público. Com o tema “Que tal uma Pausa?”, a atividade foi organizada pelo setor de Recursos Humanos (RH), com apoio da Mesa Diretora, e teve como foco o acolhimento, o autocuidado e a valorização dos profissionais do Poder Legislativo.

Durante o encontro, a servidora do RH Sabrina Mendes destacou a importância de reconhecer as necessidades pessoais dos trabalhadores, para além das responsabilidades profissionais. “Antes de sermos servidores, somos pessoas que precisam de respeito, acolhimento e cuidado. Vocês também merecem cuidado”, afirmou.

A presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares, parabenizou os servidores e ressaltou o papel de cada profissional no funcionamento da instituição. “Essa Casa Legislativa não seria nada sem os servidores. […] Vocês são as peças fundamentais no Poder Legislativo”, declarou.

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A diretora administrativa Patrícia Rodrigues Ribeiro também manifestou reconhecimento pela dedicação dos profissionais ao serviço público e à comunidade.

Saúde mental e autocuidado

A programação contou com atividades voltadas à saúde física e emocional. Mônica Tronco, que ministra aulas de yoga e desenvolve atividades junto ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps), conduziu práticas de respiração e relaxamento, incentivando os participantes a reservar momentos para o próprio bem-estar.

“Olhem para vocês com carinho. Tenham um minuto para vocês”, orientou.

Na sequência, a psicóloga Giselda dos Santos Braga promoveu uma reflexão sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho. Ela reconheceu a qualidade dos serviços prestados pelos servidores e ressaltou que o cuidado emocional também deve fazer parte da rotina profissional.

“Vocês fazem um trabalho de alto nível, mas precisam também cuidar da saúde mental”, destacou.

Os vereadores Gilmar Martins, Paulo Berquó, Éder Fioravante e José Rubens Rosa Pillar acompanharam as atividades.

Proposta prevê diretrizes para riscos psicossociais

Durante o encontro, o setor de Recursos Humanos entregou à Mesa Diretora uma proposta de minuta de resolução com diretrizes institucionais para a prevenção, o acolhimento e o encaminhamento de situações relacionadas aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

O documento considera as disposições da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que estabelece diretrizes para o gerenciamento de riscos ocupacionais, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.

A presidente Firmina Soares assumiu o compromisso de analisar a proposta.

A iniciativa integra as ações de valorização dos 76 servidores da Câmara Municipal de Alegrete e destaca a importância de promover um ambiente de trabalho que considere tanto as responsabilidades profissionais quanto a saúde e o bem-estar dos trabalhadores.

Fonte e foto – Imprensa/CMA