Visitas de pets integram ações de humanização na Santa Casa de Alegrete

A Santa Casa de Alegrete desenvolve o projeto Visitação Pet, iniciativa que permite a pacientes internados reencontrar seus animais de estimação durante o período de hospitalização. A proposta busca contribuir para a humanização do atendimento, proporcionando momentos de acolhimento e proximidade com os companheiros de quatro patas.

A ação parte do entendimento de que o cuidado hospitalar vai além dos tratamentos e procedimentos clínicos, considerando também os aspectos emocionais e afetivos envolvidos no processo de internação.

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Por meio das visitas, os pacientes têm a oportunidade de manter o contato com seus animais de estimação, preservando vínculos importantes e aproximando-se de elementos de sua rotina familiar durante a permanência no hospital.

Visitas seguem protocolo de segurança

Para a realização dos encontros, o projeto estabelece procedimentos específicos. As visitas precisam ser agendadas previamente e passam por avaliação da equipe multiprofissional da instituição.

Os critérios têm como objetivo garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes, dos animais e das demais pessoas presentes no ambiente hospitalar.

A iniciativa integra as ações de humanização da assistência, valorizando as necessidades individuais dos pacientes e reconhecendo a importância dos vínculos afetivos durante o período de recuperação.

Com o projeto Visitação Pet, a Santa Casa de Alegrete reforça a proposta de oferecer um atendimento que considere não apenas a condição clínica, mas também a história de vida, os sentimentos e as relações familiares de cada pessoa internada.