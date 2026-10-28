Motorista de 81 anos se envolve em acidente entre Hilux e moto

Uma caminhonete Toyota Hilux e uma moto Honda se envolveram em um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Doutor Lauro com a Rua 20 de Setembro, na tarde desta quarta-feira 28.

28 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Polícia, Política, Saúde 0

De acordo com a Brigada Militar, o motorista da caminhonete, de 81 anos, seguia pela Avenida Doutor Lauro, no sentido bairro–Centro, quando, ao acessar a rua 20 de Setembro, teria cortado a preferência da moto, que trafegava no sentido Centro–bairro.

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O acidente resultou em danos materiais nos veículos. Quando os policiais chegaram ao local, os envolvidos já haviam entrado em acordo sobre os prejuízos. O condutor da moto não estava mais no local. O motorista da caminhonete informou que encaminharia a moto para conserto.

Foto: GM

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