APAE Alegrete: a importância dos vínculos familiares na primeira infância

Assuntos de extrema importância têm sido abordados semanalmente pela Diretoria e equipe de profissionais da APAE Alegrete. O papel desta Associação dentro da sociedade, é contribuir para o desenvolvimento dos seus usuários e assistidos e também auxiliar aqueles que buscam informações claras e objetivas. Na 34ª edição, um dos temas em destaque, por Raquel M. S. Coelho – Fisioterapeuta e Psicomotricista da APAE é “Estímulos na 1ª Infância”.

Na primeira infância os principais vínculos, bem como os cuidados e estímulos necessários ao crescimento e desenvolvimento, são fornecidos pela família. A interação da criança com o adulto ou com outras crianças é um dos principais elementos para uma adequada estimulação no espaço familiar. Os processos proximais são mecanismos constituintes dessa interação, contribuindo para que a criança desenvolva sua percepção, dirija e controle seu comportamento. Além disso, permite adquirir conhecimentos e habilidades, estabelecendo relações e construindo seu próprio ambiente físico e social…

