APAE Alegrete através da sua diretoria deseja a todos um Ano Novo pleno de saúde

Ao longo do ano, através do Boletim Informativo da APAE Alegrete, diversos assuntos de extrema importância foram abordados. Esta foi um forma de divulgar as ações e os projetos da instituição e deixar a comunidade bem informada.

Assuntos relacionados à saúde e bem-estar dos seus usuários tiveram grande repercussão de forma positiva.

Missão:

Promover e articular ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, desenvolver projetos e proporcionar melhoria na qualidade dos serviços prestados, na perspectiva da inclusão social de seus usuários.

Palavra da Diretoria:

Gratidão e Esperança

Essa é a última edição do nosso Boletim Informativo da APAE Alegrete de 2020, gostaríamos de manifestar a nossa gratidão, a todos, que contribuíram, para que nossa Instituição se mantivesse promissora.

Sabemos, que foi um ano muito difícil, com a Pandemia, suas angústias, incertezas e perdas, entretanto, temos muita esperança, sim, de que teremos um novo ano muito promissor. Que voltará a reinar um mundo melhor, e que voltaremos a sorrir, nos abraçar e conviver mais próximos uns dos outros.

A APAE/ Alegrete é grata a Deus, às pessoas, às instituições e empresas que permitiram-nos ofertar o melhor aos nossos alunos, usuários e famílias.

Apesar das circunstâncias, juntos, conquistamos muitos avanços, e, por isso, temos esperança em um ano novo e um mundo melhor.

Um Feliz Ano Novo a todos!

Marcos Valdemar Ruffo Goulart

Presidente da APAE Alegrete

Acompanhe na íntegra o Boletim Informativo:

E lembre-se:

