Márcio Amaral anuncia secretariado com quatro pastas ainda sem definição de nomes

Nos últimos dias, no meio político de Alegrete a questão envolvendo quem será o novo secretariado do Prefeito Márcio Fonseca do Amaral, foi tema recorrente. Conversas de bastidores indicavam que muitos seriam mantidos nos cargos, o que se confirmou na live.

E dois dias antes de sua posse, para o mandato de 2021-2024, tendo como vice Jesse Trindade do Santos, ele anunciou em uma live, direto do seu gabinete, mudanças e como vai ficar o primeiro escalão.

Ele iniciou dizendo que preza pela transparência e assim que pretende continuar o trabalho. Lembrou que devido a morte da então Prefeita Cleni Paz, em 2018, ele era Vice teve que assumir o Executivo com grandes desafios. Os gestores antes de anunciar os Secretários fizeram um apanhado de cada Pasta.

Na área de educação vão manter a Secretária Angela Viero que assumiu no lugar da secretária Márcia Dorneles e realizou um ótimo trabalho, destacou o Prefeito. Uma pasta que tem o maior número de servidores destacando que educação é o que transforma uma sociedade.

Para a Secretaria de Finanças que conforme o Prefeito e Vice é de extrema importância responsável pela arrecadação tributária, terá como Secretário José Caurio que assumiu interinamente a Secretaria de Planejamento e agora assume a de Finanças. Ele foi gerente da Caixa Econômica Federal com uma larga visão de gestão, destacaram.

Na Infraestrutura lembrou do trabalho de Jetter de Souza, e por quatro meses assumiu o Mário Soares Rivelino. Márcio colocou da importância da Infra do grande volume de trabalho na área urbana e rural. É o cartão de apresentação da cidade e ele deu conta do recado e Mário Soares Rivelino será mantido no cargo.

O Prefeito falou da complexidade da Secretaria da Saúde, do grande número de serviços. Destacou os secretários José Fábio e Bianca Casarotto que realizaram uma bom trabalho. E depois o desafio de assumir a pasta, em plena pandemia, a servidora Haraceli Fontoura que foi mantida no cargo.

A Saúde tem ligação direta com a Santa Casa, UPA, Hemocentro e todos os serviços de saúde do Município e por onde passam recursos federais e estaduais com grande número de servidores.

Na Secretaria de Administração, por onde passa a vida funcional de todos os servidores da Prefeitura assim como todo o patrimônio do Município, projetos que vão ou vem para Câmara. Essa Secretaria ainda não está definido o novo Secretario. Márcio Amaral disse que poderá ser o Rui Medeiros que vinha tocando a Pasta.

Em relação ao Meio Ambiente destacaram o avanço grande, neste mandato, e a importância da Secretaria ao Município. Destacaram a regulamentação de Leis a destinação dos resíduos sólidos. Márcio Amaral informou que por Lei o Município não pode mais armazenar os resíduos e por licitação, a partir de janeiro, vão começar a enviar os resíduos produzidos aqui para o aterro Sanitário Regional em Santa Maria com custo mensal à Prefeitura. A Secretária Gabriela Segabinazzi continua no cargo.

Em relação a Secretaria de Segurança destacou o trabalho de mobilidade, trânsito sinalização, videomonitoramento. Falou e reconheceu o trabalho do Secretário Luciano Pereira. Para esta pasta, também, ainda não tem um nome definido.

O atual Vice-Prefeito, Jesse Trindade dos Santos, falou com mais detalhes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico onde foi secretário por 3 anos e 8 meses. Ele destacou que todas as empresas da cidade passam por lá. E a secretaria Caroline Figueiredo assumiu com o mesmo nível de trabalho. Ele destacou o número de cinco mil alvarás, mostrando o empreendedorismo em Alegrete. Lembrou dos investimentos em âmbito nacional com a vinda de empresas de fora. A atual Secretária continua o trabalho.

O Prefeito falou que a Agricultura e Pecuária é que alavanca o trabalho de pequenos e médios produtores no Município sendo de extrema importância ao desenvolvimento econômico. Amaral elogiou o trabalho de Daniel Gindri que continua no cargo

Em relação a Secretaria de Promoção Social, o Prefeito disse do empenho e trabalho de todos, principalmente na pandemia. Eles chegam em todas a cidade como os CRAS, CREAS com uma equipe técnica capacitada que realiza um destacado trabalho tendo à frente Iara Caferati. Para essa pasta ainda não tem definição de nome.

E por último foi anunciado o novo secretario de Planejamento. A Secretaria por onde passam todos os projetos que possibilitam, alavancar recursos nas esferas federais estaduais. Um trabalho extremamente técnico e de suma importância para realização de obras e projetos em Alegrete Nessa Secretaria assume o atual vive Prefeito, Jesse Trindade dos Santos.

Conheça o novo Secretariado

Saúde Harecely Fontoura

Educação Angela Viero

Finanças José Caurio

Meio Ambiente- Gabriela Segabinazzi

Agricultura e Pecuária -Daniel Gindri

Planejamento- Jesse Trindade dos Santos

Desenvolvimento Econômico – Caroline Figueiredo

As Secretarias ainda sem nomes definidos são:

-Promoção Social

-Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana

-Administração

-Procuradoria Geral do Município

Vera Soares Pedroso