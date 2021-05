APAE ganha Van adaptada com recursos de emeda parlamentar

Compartilhe















Um sonho de anos de toda a comunidade escolar foi conquistado pela APAE de Alegrete neste dia 19.

A Escola Paul Harris recebeu uma van adaptada para melhor atender seus usuários.

O veículo veio através da emenda parlamentar do Deputado Federal, Ubiratan Sanderson no valor de 200 mil reais.

A entrega da van foi em frente à APAE, na tarde do dia 19, com a presença do presidente, Marcos Ruffo Goulart, do Prefeito Márcio Amaral, vereador Jaime Duarte, Secretaria de Promoção Social Iara Caferati e integrantes da equipe. Ruffo agradeceu ao Deputado e comentou da conquista que era um sonho de anos e será muito importante à entidade.

A pedagoga da APAE, Cristina Nunes da Costa, diz que os trâmites iniciaram em 2019, entre ela e a ex candidata a Prefeita Vânia Guerra, que agilizaram junto a assessoria do Deputado a emenda que possibilitou a aquisição desta van que tem elevador e possibilita os que tem cadeiras de rodas subir no veículo. Além disso tem 16 lugares e ajuda , também, agora na pandemia carregar alunos com o distanciamento exigido.

Vera Soares Pedroso

Fotos: Aline Menezes