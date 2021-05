Mulher, perturbada, não consegue registrar BO contra o companheiro

Compartilhe















Na madrugada de quinta-feira(20), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para comparecer na Avenida Tiaraju. Próximo ao portão da PAMPATEC, uma mulher solicitou ajuda ao Guarda do local. Ela alegava que teria sido agredida pelo companheiro. Assim que os policiais chegaram no endereço, conversaram com a suposta vítima e, ela confirmou a informação sobre o desentendimento com o esposo, momento em que o acusado chegou ao local e solicitou dar a sua versão dos fatos.

O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Entretanto, no órgão policial, a mulher disse que não lembrava ao certo o que iria fazer. Ela também apresentava visíveis sinais de embriaguez e admitiu ter consumido bebida alcoólica. Mas acrescentou que não tinha feito uso de entorpecentes. Na sequência, a mulher pediu os documentos e falou que estava de saída. Diante da situação, ao ouvir a negativa de que não gostaria de realizar a ocorrência, os policiais fizeram a descrição do fato(B.O), e a orientaram a comparecer na Delegacia de Polícia quando estivesse em condições de realizar um boletim, caso desejasse. Depois de ouvida a mulher e o companheiro foram liberados.